Ömer Nazmi Yavuz’un acı günü

Gazeteci-Yazar Ömer Nazmi Yavuz annesini kaybetti.

Yaklaşık altı aydır Erzurum Şehir Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören Neriman Yavuz (90) son bir haftadır yoğun bakımda tutuluyordu. Neriman Yavuz bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Neriman Yavuz evli ve 4 çocuk annesiydi.

Neriman Yavuz’un cenazesi bugün öğle vakti Asri Mezarlıkta kılınacak cenaze namazının ardından yine Asri Mezarlıktaki aile kabristanında toprağa verilecek.