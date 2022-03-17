Olur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa stajını tamamladı

Olur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Birimi’nin hazırlamış olduğu ve 2020 yılında kabul edilen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + Programı 2020-1-TR01-KA102-081859 numaralı (Evde Sağlık ve Bakım Stajı) projelerini, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da staj yaparak tamamladı.

Pandemi nedeniyle yapılamayan öğrenci hareketliliği Avrupa Birliğine üye ülkelerin kısıtlamaları kaldırmaları nedeniyle 1.staj 02-22 Ocak 2022 tarihleri arasında, 2.staj 13 Şubat - 05 Mart 2022 tarihlerinde Prag’da yapıldı. Yapılan staj çalışmalarına 1. Grup olarak 8 öğrenci ve 2 refakatçi öğretmen, 2. Grup olarak 8 öğrenci ve 2 refakatçi öğretmen katıldı.

Olur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erdal Bektaş, Çekya’nın başkenti Prag’da 3’er hafta devam eden stajda öğrencilerin hafta içi her gün staj yaptıklarını kaydederek, "Öğrencilerimiz ilk günden itibaren büyük heyecan ve istekle stajlarına gittiler. Ev sahibi ortaklarımızın öğrencilerimizle olan ilişkileri, yapılan staj çalışmaları için hazırladıkları ortam görülmeye değerdi. Öğrencilerimiz bir yandan mesleki alanda tecrübe sahibi olurken diğer yandan mesai kavramı, çalışma düzeni, iletişim becerileri konularında önemli kazanımlar elde ettiler. Çalışma saatleri dışında ülkeyi sosyal ve kültürel açıdan gözlemleme imkanı buldular. Şehrin mimarisini, ulaşımını,tarihini,yeme içme alışkanlıklarını gördüler. Bununla birlikte kendi kültürlerini ev sahibi ortaklarımıza tanıttılar. Gönül rahatlığıyla öğrencilerimizin başarılı bir staj dönemi geçirdiklerini söyleyebilirim" dedi.

Başarılı bir staj dönemi geçiren öğrencilerin, öğretmenleri ile birlikte eğitim aldıkları Çekya’nın başkenti Prag başta olmak üzere Avrupa’nın farklı şehirlerine kültürel gezi kapsamında seyahat ederek böylece farklı kültürleri yakından tanıma fırsatını bulduklarını ve yabancı dillerini de geliştirme fırsatını yakaladıklarını ifade eden Bektaş, "Projede yer alan öğrenci ve öğretmenlerimiz, uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olma fırsatına ulaşmıştır. Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini artırmak ve daha donanımlı olmalarını sağlamak bizim görevimizdir.” diyerek, “Proje aşamasında her türlü destekleri ile yanımızda olan İlçe Kaymakamımız Abdurrahman Çelebi’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Halil İbrahim Güney’e saygılarımı sunuyorum. Projenin hazırlanmasında ve diğer aşamalarında çok ciddi mesai harcayan meslektaşlarım Müdür Yardımcımız Erol Ergün’e, Meslek Dersleri öğretmenimiz Yılmaz Var’a, İngilizce Öğretmenimiz Çilem Tuluy’a, Matematik Öğretmenimiz Melek Özdemir’e, diğer öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.