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Oltulu öğrenciler Fransa’da aşçılık eğitimi alacaklar

Oltu Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanarak Türkiye Ulusal ajansınca finanse edilen Mesleki Eğitimde Yenilikçi ve Destekleyici Staj Uygulamaları adlı Erasmuspro kapsamındaki proje ile Aşçılık dalında altı çırak ve kalfa öğrenci dünya mutfağında staj eğitimi için Fransa’nın Lyon şehrine gidiyor.

ERZURUM 25.12.2021, 10:40
Oltulu öğrenciler Fransa’da aşçılık eğitimi alacaklar

Oltu Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanarak Türkiye Ulusal ajansınca finanse edilen Mesleki Eğitimde Yenilikçi ve Destekleyici Staj Uygulamaları adlı Erasmuspro kapsamındaki proje ile Aşçılık dalında altı çırak ve kalfa öğrenci dünya mutfağında staj eğitimi için Fransa’nın Lyon şehrine gidiyor.

Öğrenciler alanlarında altı ay staj eğitimi alacak. Öğrenciler İngilizce ve Fransızca dil kursuna da devam edecekler.

Altı öğrenci bir idareci ve bir öğretmen Oltu’dan bu sabah Fransa’ya hareket ettiler. Öğrenci velileri yurtdışına uğurladıkları çocuklarının arkasından göz yaşı dökerken duygu dolu anlar yaşandı.

Oltu Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Asiye Erdem, “İlk kez ailemden uzaklaşıyorum. Yurt dışı benim için hem çok zor hem de çok heyecanlıyım. 6 ay evimizden uzak kalacağız. Ailemi okulumu mahallemi çok özleyeceğim. Bir taraftan da çok mutluyum çünkü hem yabancı dil öğreneceğim hem de iyi bir chef aşçı olarak ülkeme döneceğim. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Önser Yeğin ise “Erasmuspro kapsamında mesleki alanlarında altı ay staj eğitimi alacak öğrenciler İngilizce ve Fransızca dil kursuna da devam edecekler. Nihai hedefimiz profesyonel chef aşçı ve dil yeterliliği olan öğrencilerimizin yurt içinde ve yurt dışında istihdam edileceklerdir. Bununla beraber yine bu projemiz kapsamında kuyumculuk teknolojisi alanında dört kalfa öğrencimiz Hollanda’ya 8 çırak öğrencimiz de Portekiz’e iki haftalık staj için önümüzdeki aylarda gideceklerdir. Bu projelerle Merkezimiz ve özellikle de mesleki eğitim cazibe merkezi haline gelmektedir. Şuan itibariyle 180 kayıtlı öğrencilerimiz bu projelere dahil olmak için şimdiden yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek için çalışmaktadırlar. Bu projeler sayesinde öğrenci sayımız artmakla beraber mesleki eğitime karşı çok önemli bir farkındalık da oluşuyor.

Merkezimiz aynı zamanda Türkiye Ulusal Ajansınca Mesleki eğitim alanında 2020-1-TR01-K120-VET-0938360-ERASMUS Akreditasyon Kodu ile Türkiye ulusal ajansınca akredite edilmiştir. Bunun manası şu 2027 yılına kadar her yıl merkezimiz bu projeler kapsamında fonlanacaktır. Yani 2027 yılına kadar her sene değişik alan ve dalda öğrenci ve öğretmenimizi ab ülkelerine ve diğer dünya ülkelerine götürüp mesleki yeterliliklerinin gelişimlerine katkıda bulunabileceğiz” dedi.

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