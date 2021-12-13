Oltulu ev hanımı şiir kitabına tanıtım ve imza günü yaptı

Oltulu ev hanımı Nurcan Betül Altun, yazmış olduğu ikinci şiir kitabı ‘yedi veren’e’ tanıtım ve imza günü programı düzenledi.

Oltu Karabekir Mahallesi Ağa konağı sokakta ikamet eden üç çocuk annesi ev hanımı Nurcan Betül Altun (46) pandemi sürecini iyi değerlendirerek yazmış olduğu 116 şiirini "yedi veren " isimli ikinci şiir kitabında topladı. Altun, kitabın basım işlemi tamamlandıktan sonra Oltu’da Ekin Cafe’de şiir kitabını tanıtarak, katılan konuklara şiir kitabını imzaladı. Ev hanımı Altun, “Birinci şiir kitabımı bastırmak hayal iken ikinci şiir kitabımın baskısının tamamlanması benim için çok büyük mutluluk oldu. Uzaklardaki sol yanım isimli ilk kitabıma çok güzel yorumlar aldım okurlarımdan bu da beni ikinci kitabım Yedi Veren’i yazmama neden oldu. Umuyorum şiirlerimi beğenirler. Kitabımın basım aşamasında bana destek veren ilk başta eşim ve ailem ve yakın dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

Betül Altun tanıtımda elde edilen gelir ile kütüphanesiz okul kalmasın kampanyasına destek vereceğini söyledi.

Yediveren şiir kitabının tanıtım ve imza gününe Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu Belediye Meclis üyeleri Mesut Altunkaynak ve Ayşe Karaca, yakın dost ve şiir severler katıldı.

Betül Altun, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’ya plaket üzerine yazmış olduğu Lider Başkana isimli şiirini sesli olarak okudu. Tanıtım ve imza günü bağlama ve mey eşliğinde gün boyu devam etti.