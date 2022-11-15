Oltulu emekli öğretmenleri kahvaltıda buluşturdular

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde, Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden emekli olan ve Oltu’da ikamet eden öğretmenler, düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltı programında bir araya gelen 50’ye yakın emekli öğretmen, eski günleri yad ederek anılarını tazeledi.

Kahvaltıda konuşma yapan Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, “Bizleri eğiten, büyüten öğretmenlerimizi kahvaltıda buluşturmak istedik. Sizler de bizleri kırmayıp teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerle de birlikte oluruz. Bu kahvaltı programına vesile olan ve hazırlayan Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine ve personeline emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Saygıdeğer öğretmenlerim, sizlere hayırlı sağlıklı mutlu ömürler dilerim. Bundan sonra da sık sık beraber olalım, birlikte olalım. Ben de bu işe yeni başladım. Sizlerin önerileriniz, tavsiyeleriniz bizim için çok değerli. Onları dinlemek isteriz, almak isteriz. Hepinize hoş geldiniz diyorum, afiyet olsun diyorum. Sağ olun var olun” dedi.

Emekli Öğretmen İnci Demircan, “Genç arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde bizleri bir araya getiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Genç arkadaşlarıma da görevlerinde başarılar diliyorum, yolları açık olsun” dedi.

Emekli Öğretmen Şakir Çiçek, “Bu organizeyi yapanlara ve bizleri bir araya getirenlere çok çok teşekkür ederim. Geçmişte görev yaptığımız arkadaşlarla bir arada olmaktan son derece mutlu olduk, eski günleri yad ettik. Yeni arkadaşların geleceğe ışık olacaklarına inanıyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Emekli Öğretmen Osman Aslan, “Emekli öğretmenleri hatırlayıp böyle bir program düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve okul öğretmenlerine, personeline çok teşekkür ediyorum. Arada bir olsa da emeklilerin hatırlanması çok önemli bir durum, çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Emre Öztaş, “Bu yıl Öğretmenler Günü kutlamalarında farkındalık oluşturmak için Oltu’da görev yapmış ve emekli olan öğretmenlerimize bir araya getirip kahvaltıda buluşturmak istedik. Bunun için 75 öğretmenimize davet ettik sağ olsunlar büyük bir kısmı kahvaltı programımıza iştirak ederek bizleri onore ettiler. Bir şeyler yaptığımızı idrak ediyoruz, mutluyuz, onurluyuz. Bundan sonra bu kahvaltı programını geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bizlere eğitim veren bu ulu çınarları yılda bir kere bile olsa okul olarak hatırlatmak, okul olarak hatırlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programı sonrası emekli öğretmenler, okul bahçesinde toplu olarak hatıra fotoğrafı çekilerek güneşli havada çaylarını yudumlayıp, sohbetlerine devam etti. Daha sonra öğretmenler, programı düzenleyen öğretmen ve çalışanlara teşekkür ederek okuldan ayrıldı.