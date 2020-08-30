Oltulu doğaseverlerden anlamlı yürüyüş

Oltulu doğaseverler 30 Ağustos’ta 30 metre karelik Bayrakla 30 kilometrelik Zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşçüler yürüyüş öncesi Atatürk resimli tişörtlerini giydiler ellerini dezenfekten ettiler sonra 30 metre karelik dev bayrakla 1 kilometre yürüdüler sonra bayraksız 29 kilometre yürüyüş gerçekleştirdiler.

Bir grup Oltulu doğa sever hafta sonları yaptıkları doğa yürüşlerinin bu seferkini üzerlerinde Atatürk baskılı tişörtleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yaptılar.

30 Ağustos olmasından dolayı bu yürüyüş parkurlarını 30 kilometrelik zor bir parkur olarak olarak belirlediler. Oltulu doğa sever Emekli öğretmen Osman Aslan, “Doğaseverler olarak hafta sonları doğa yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz, fakat bu seferki yürüyüşümüzü farklı bir anlam taşıyor” dedi. Covit salgını nedeniyle ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini belirten doğasever Osman Aslan, Pandemi dolayısıyla kutlamalara getirilen kısıtlamalardan nasibini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın bizler için çok önemli olduğunu ve pandemi gölgesinde de olsa sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bu bayramın coşkusunu yükseklerde yaşamanın keyfini yaşadıklarını ifade ettiler.Ağustos ayının Türkiye için Zafer ayı olduğunu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da 26 Ağustos’ta başlayan Zafer kutlamalarının zirvesi olduğu doğaseverler tarafından dile getirildi.

Doğaseverler, “Bu büyük zaferin 98.yılı kutlanırken başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle andıklarını,onlara Allah’tan rahmet dilediklerini” ifade ederek tüm şehitlerimize dualar ederek yürüyüşlerini bitirdiler.

Son olarak yürüyüşün sonunda 30 metrekarelik devasa bir bayrak açarak pandemi gölgesinde buruk bir şekilde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu Edebiyat öğretmeni Hakan Yeşilyurt Ahmet Kutsi Tecer’in şiirini okuması ile son buldu