banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Karamollaoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
Karamollaoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
Megakent İstanbul kırmızı beyaza büründü
Megakent İstanbul kırmızı beyaza büründü
Kılıçdaroğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Hidayet Türkoğlu: 'Zafer Bayramımızı kutluyorum'
Hidayet Türkoğlu: 'Zafer Bayramımızı kutluyorum'

Oltulu doğaseverlerden anlamlı yürüyüş

OLTULU DOĞASEVERLER 30 AĞUSTOS’TA 30 METRE KARELİK BAYRAKLA 30 KİLOMETRELİK ZAFER YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ERZURUM 30.08.2020, 11:53
2
Oltulu doğaseverlerden anlamlı yürüyüş

Oltulu doğaseverler 30 Ağustos’ta 30 metre karelik Bayrakla 30 kilometrelik Zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşçüler yürüyüş öncesi Atatürk resimli tişörtlerini giydiler ellerini dezenfekten ettiler sonra 30 metre karelik dev bayrakla 1 kilometre yürüdüler sonra bayraksız 29 kilometre yürüyüş gerçekleştirdiler.

Bir grup Oltulu doğa sever hafta sonları yaptıkları doğa yürüşlerinin bu seferkini üzerlerinde Atatürk baskılı tişörtleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yaptılar.

30 Ağustos olmasından dolayı bu yürüyüş parkurlarını 30 kilometrelik zor bir parkur olarak olarak belirlediler. Oltulu doğa sever Emekli öğretmen Osman Aslan, “Doğaseverler olarak hafta sonları doğa yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz, fakat bu seferki yürüyüşümüzü farklı bir anlam taşıyor” dedi. Covit salgını nedeniyle ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini belirten doğasever Osman Aslan, Pandemi dolayısıyla kutlamalara getirilen kısıtlamalardan nasibini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın bizler için çok önemli olduğunu ve pandemi gölgesinde de olsa sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bu bayramın coşkusunu yükseklerde yaşamanın keyfini yaşadıklarını ifade ettiler.Ağustos ayının Türkiye için Zafer ayı olduğunu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da 26 Ağustos’ta başlayan Zafer kutlamalarının zirvesi olduğu doğaseverler tarafından dile getirildi.

Doğaseverler, “Bu büyük zaferin 98.yılı kutlanırken başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle andıklarını,onlara Allah’tan rahmet dilediklerini” ifade ederek tüm şehitlerimize dualar ederek yürüyüşlerini bitirdiler.

Son olarak yürüyüşün sonunda 30 metrekarelik devasa bir bayrak açarak pandemi gölgesinde buruk bir şekilde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu Edebiyat öğretmeni Hakan Yeşilyurt Ahmet Kutsi Tecer’in şiirini okuması ile son buldu

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2020
İmsak 04:51
Güneş 06:22
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:48
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25