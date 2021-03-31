banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TFF'den VAR açıklaması
TFF'den VAR açıklaması
Şenol Güneş: Üzgünüz, oyuncular da üzgün
Şenol Güneş: Üzgünüz, oyuncular da üzgün
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Esnafa hibe kredisinin süresi uzatıldı
Esnafa hibe kredisinin süresi uzatıldı

Oltu’da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi

Türkiye genelinde eş zamanlı yayalara öncelik konulu çalışma Oltu’da Polis ve Jandarma tarafından gerçekleştirdi.

ERZURUM 31.03.2021, 09:18
3
Oltu’da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi

Türkiye genelinde eş zamanlı yayalara öncelik konulu çalışma Oltu’da Polis ve Jandarma tarafından gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nca 81 ile gönderilen yazıyla ’Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’ uygulaması kapsamında Oltu ilçe merkezinde yaya geçişlerine kırmızı çizgi çekildi.

Bu kapsamda tüm yurtta olduğu gibi Oltu’da da yaya geçitlerindeki bazı şeritler, kırmızıya boyandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu