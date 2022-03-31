Oltu’da pul sergisi

Erzurum’un Oltu ilçesinde Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin tasarladığı yaklaşık 80 pulun yer aldığı sergi açıldı.

Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan, küratörlüğünü öğretim görevlisi Esin Ersoy ve öğretim görevlisi Ferdi Ayaz’ın yaptığı "Oltu’nun Tarihi ve Kültürel Değerleri" isimli pul tasarım sergisi, Oltu Meslek Yüksek Okulu sergi salonunda açıldı. Oltu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Efsun Ersoy, “Oltu’nun kültürel değerleri ile alakalı photoshopta ve bilgisayar programlarında Oltu’daki kültürel tarihi değerleri bilgisayar ortamında tasarlayarak yaklaşık 80 adet pul çalışması gerçekleştirdik. Sergimize katılan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinden Nazlıcan Yavuz, “Birinci ve ikinci sınıflar olarak pul çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmaları yaparken Oltu’nun kültürel yapılarını dikkate aldık, ona göre tasarım oluşturduk” dedi.

50 öğrencinin iki aylık çalışmaları sonucu açılan sergide Oltu ve çevresine ait kültürel değerler ve doğal güzelliklerin olduğu Oltu Kalesi, Oltu Kilisesi, Oltu tarihi, Aslanpaşa Camii, Mısri Zennun ve gökkuşağı tepelerine ait 80 adet pul tasarımı yer aldı. Sergiye Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, Oltu İlçe Tarım Müdürü Temel Aslan, Oltu Halk Eğitim Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Alperen Özdoğan, Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Murat Keskin ve Müdür Yardımcısı Hilmi Eraslan, Yasin Haşimoğlu İlkokulu Müdürü Yavuz Erdoğan, Oltu Nenehatun Kız Meslek Lisesi Müdürü Yunus Efiloğlu, Oltu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yanı sıra Oltu Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.