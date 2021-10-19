Oltu’da Muhtarlar günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Erzurum’un Oltu ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Muhtarlar günü etkinlikleri kapsamında Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal Oltu ilçe merkezi ve mahalle muhtarları ile Muhtarlar Deneği’nde bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen Oltu Kaymakamı Bakkal, “Çözüm noktasında birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Kaymakam Bakkal, “Muhtarlarımız, bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. 1829 yılından bu yana vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol oynayan, seçimle iş başına gelmiş, kamu yönetim zincirinin ilk halkası muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır” dedi.

Bakkal, daha sonra Muhtarlar Gününün kutlayarak dernek binasından ayrıldı.

Muhtarlar Deneği Başkanı Gürbüz Vural ve Mahalle Muhtarları daha sonra Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Oltu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Vural bir konuşma yaptı. Muhtarlık müessesinin yerel demokrasinin en eski en önemli yapı taşı olma özelliği taşıdığını dile getiren Vural, “Vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların devlete ulaşması noktasında ilk aşama olduğu herkesçe bilinmektedir. Muhtarlarımız, kısıtlı imkanlarla büyük işlere imza atan, vatandaşlarımızın düğününde cenazesinde yanlarında yer alarak birer aile bireyi özelliğini taşımaktadır. Muhtarlarımız, devletin halkla olan en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkat elidir” dedi.

Başkan Gürbüz Vural konuşmasını Muhtarlara kendi yazmış olduğu bir şiirle bitirdi

Çelenk sunma töreninin ardında Oltu Muhtarlar Derneği Başkalığınca Mahalle Muhtarlarına yemek ikramında bulunuldu.