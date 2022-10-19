Oltu’da Muhtarlar Günü etkinliği

Muhtarlar Deneği Başkanı Gürbüz Vural ve Mahalle Muhtarları Hükümet Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunumu yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Oltu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Vural bir konuşma yaptı. Muhtarlık müessesinin yerel demokrasinin en eski en önemli yapı taşı olma özelliği taşıdığını dile getiren Vural, "Vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların devlete ulaşması noktasında ilk aşama olduğu herkesçe bilinmektedir. Muhtarlarımız, kısıtlı imkanlarla büyük işlere imza atan, vatandaşlarımızın düğününde cenazesinde yanlarında yer alarak birer aile bireyi özelliğini taşımaktadır. Muhtarlarımız, devletin halkla olan en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkat elidir" dedi.

Başkan Gürbüz Vural konuşmasını Muhtarlara kendi yazmış olduğu bir şiirle bitirdi

Çelenk sunma töreninin ardından Oltu Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mahalle Muhtarları Oltu kaymakamı Cevdet Bakkal’ı makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Bakkal Mahalle muhtarlarının 19 Ekim Muhtarlar gününü kutladı ardından mahallelerdeki sorunları dinledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu Belediye Sosyal tesislerinde muhtarlara öğle yemeği ikram etti. Yemekte Muhtarlar gününü kutlayan Başkan Taşçı, “Bütün Mahallelerimize eşit şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Mahallelerimizde ki bütün sorunları teker teker çözeceğiz” dedi.