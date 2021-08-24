Oltu’da Masa tenisine yoğun ilgi

Oltu’da düzenlenen masa tenisi turnuvasında her yaş grubundan sporcu ter döktü.

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği ve İlçe Gençlik Merkezi’nin birlikte organize ettiği turnuva kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Toplamda 25 sporcunun müracaat ettiği turnuva bay-bayan olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi.

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Başkanı Emrah Ceylan, “Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz faaliyetlerimize masa tenisi turnuvamızla başladık. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bu turnuvayı nasip olursa geleneksel hale getireceğiz. Gençlerimiz oldukça memnun ve mutlu oldular. Bizler sivil toplum kuruluşu olarak gençlerin sosyal ve sportif anlamda boşluklarını bu gibi etkinliklerle doldurarak hayata bakış açılarını olumlu anlamda değiştirmek istiyoruz” dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Bektaş ise, “Geleneksel bir masa tenisi turnuvası başlatmış bulunmaktayız. Müdürlüğümüz, derneğimize ve gençlik merkezine destek vermektedir” ifadelerini kullandı.

Erkekler kategorisinde birinci olan Ertuğrul Sonsuz, “Masa tenisine karşı özel bir ilgim var. Oltu’da böyle bir turnuva düzenlendiğini duyunca hemen ben de kaydımı yaptırdım. Turnuvayı düzenleyen derneğimiz başkanı Emrah Ceylan’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Katılımın ücretsiz olduğu turnuva sonunda birinci olan sporculara para ödülü verilirken, dereceye girenler için kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Öte yandan turnuvaya katılan en genç yarışmacı olan 14 yarışmacı Melih Can Yiğit’e de spora teşvik ödülü verildi.