Oltu’da korkutan yangın

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Çanakpınar Mahallesi’nde çıkan yangında 4 ev, 1 ahır ve 1 merek kül oldu.

Çanakpınar Mahallesi’nde çıkan yangında Erol Altun, Bedirhan Altun, Samet Altun ve Erdoğan Altun’a ait evler ve bir ahır ve bir merek yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol alınan yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise ilk belirlemelere göre soba bacasından kaynaklandığı belirtildi.