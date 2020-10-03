Oltu’da itfaiyecilere sürpriz kutlama
ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE MUHTAR VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN İTFAİYE EKİPLERİNE SÜRPRİZ YAPILDI. YANGIN İHBARINDA BULUNUN VATANDAŞLAR OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİNE ÇİÇEK HEDİYE EDEREK İTFAİYE HAFTALARINI KUTLADILAR
Erzurum’un Oltu ilçesinde muhtar ve vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine sürpriz yapıldı. Yangın ihbarında bulunun vatandaşlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerine çiçek hediye ederek itfaiye haftalarını kutladılar.
Oltu Halitpaşa, Şehitler, Aslanpaşa Mahalle Muhtarları ve Oltu Çarşıbaşı esnafları, İtfaiyeci Haftası nedeni ile çarşı başında plastik kasaları ateş verip yangın ihbarında bulundular. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay mahalline geldi. İtfaiye erleri yangına müdahale etmek isterken sürprizi hazırlayan muhtar ve vatandaşlar itfaiye erlerini alkışladılar. Şehitler Mahallesi muhtarı Gürbüz Vural, itfaiye erine çiçek vererek itfaiye haftasını kutladılar.
Şehitler Mahalle Muhtarı Gürbüz Vural, “İtfaiye Haftası nedeni ile ilçemizde görev yapan Erzurum Büyük Şehir Oltu itfaiye ekiplerinin günlerini sürpriz yaparak kutlamak istedik. Onlar bizim kahramanlarımız” dedi.
Halit Paşa Mahalle Muhtarı Orhan Kul ise, “Dünyanın en zor işinde gönül rızasıyla çalışan, tek amacı insan hayatını kurtarmak olan tüm itfaiyecilerimizin itfaiyecilik haftası kutlu olsun” dedi.
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