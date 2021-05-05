banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Güney Kore'den güzel haber!
Güney Kore'den güzel haber!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Oltu’da ilginç kelebek görüldü

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü aşağı mahallede ikamet eden Selami Aydın Bahçesinde ilkbahar bakımı yaptığı sırada Şeftali ağacına konmuş değişik desenleri olan bir kelebek gördü. Aydın, daha önce böyle bir kelebekle karşılaşmadığı için hemen cep telefonuyla kelebeğin resmini çekti. Selami Aydın kelebeğin resmini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım dikkat çekti.

ERZURUM 05.05.2021, 11:03
Oltu’da ilginç kelebek görüldü
Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü aşağı mahallede ikamet eden Selami Aydın Bahçesinde ilkbahar bakımı yaptığı sırada Şeftali ağacına konmuş değişik desenleri olan bir kelebek gördü. Aydın, daha önce böyle bir kelebekle karşılaşmadığı için hemen cep telefonuyla kelebeğin resmini çekti. Selami Aydın kelebeğin resmini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım dikkat çekti.
Yorumlar (0)
21°
hafif yağmur