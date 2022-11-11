Oltu’da Halısaha futbol şöleni

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen futbol turnuvasının finali yapıldı.

110 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay süren futbol turnuvası renkli anlara sahne oldu. İlçedeki gençlerin sportif aktivitelerinin gelişmesinin hedeflendiği turnuvaya Oltulu vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Dün akşam oynanan turnuvanın final müsabakasında Lezzet Diyarı takımı Atmaca Petrol takımını 5-3 mağlup ederek kupaya uzandı.

Kupa seremonisine Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Köksal Saruhan, Ülkü Ocakları Oltu İlçe Başkanı Yavuz Türkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şampiyon takıma ödülünü Kaymakam Bakkal verirken, “Futbol turnuvasını düzenleyen Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Başkanı Emrah Ceylan ve ekibine teşekkür ederim. İnşallah seneye çok daha fazla takımın katılımıyla bu turnuvayı gerçekleştirelim. Bu turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Dernek Başkanı Emrah Ceylan ise, her yıl aynı coşkuyla bu turnuvayı düzenlediklerini ifade ederek katılım gösteren futbolculara ve maçları seyretmeye gelerek renk katan ilçe halkına teşekkür etti.

Turnuvaya sponsor olarak Ziyuno, Atmaca Petrol, SYC İnşaat ve Ekinoğlu Yapı ile MMD Mühendislik destek verdi.