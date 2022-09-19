Oltu’da Gaziler Günü etkinliği

19 Eylül Gaziler Günü Oltu’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Oltu Hükümet meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Piyade üsteğmen Sinan Dinler yaptı. Dinler, "Bağımsızlık ve Özgürlük Tutkusu Ulusumuzun asırlardır ödün vermediği bir yaşam felsefesi olmuştur. Türk Ulusu canından üstün tuttuğu Vatanını korumak için hiçbir özveriden kaçınmadan bölünmez bütünlüğüne yönelen tüm tehditleri yok etme başarısını göstererek şanlı tarihini bu uğurda kazanılan zaferler ve kahramanlık destanları ile dolmuştur. Bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve Gazilik onuruna erişen başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kahraman Vatan evlatları Gazilerimizi anmak üzere toplandık. Bu duygu ve düşüncelerle başta ulu önde Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu gururu bizlere yaşatan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal gazilerimizi rahmetle anarken aramızda bulunan şehit aileleri ve gazilerimizin şahıslarında hayatta olan diğer tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal törene katılan Gaziye ve şehit yakınlarına yönelik Belediye Sosyal tesislerinde yemek programı düzenledi.

Yemekte bir konuşma yapan Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, “Bu programa katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün 19 Eylül Gaziler günü Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazilik’ unvanı ve ’Mareşal’ rütbesi verilişinin 101. yıl dönümü ve Gaziler Günü münasebetiyle burada toplandık. Bir yıl oldu benim buraya geldiğim farklı vesilelerle toplandık bu toplantılar geleneksel hale geldi. Hem Devletin Millet buluşması Gazilerimizin şehit yakınlarımızın bir nevi teşviki mesaisi oluyor bu yemekler. Biz silerden memnun kaldık Allah razı olsun sizlerden her zaman yanınızdayız. Her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Gazilerle yemekte bir araya gelen Kaymakam Bakkal gazilerle tek tek ilgilendi onlarla sohbet etti. Yaşlı gazilerin ellerini öpen Kaymakam Bakkal yaşlı gazilerin hayır dualarını aldı.

Protokol yemek sonrası gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziler ise Kaymakam Cevdet Bakkal’ın kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan son derece memnun olduklarını belirttiler.

Programa Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serdar Ekin, Oltu Belediye Başkan vekili Baki Parlak , Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük Bekir, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Oltu Jandarma Komutanı Erdal Hastürk Oltu ilçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Muhtarlar Derneği Başkanı Oltu Şehitler Mahallesi Muhtarı Gürbüz Vural Gaziler ve Şehit yakınları katıldı.