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Oltu’da dolu yağışı

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Kırdağ köyünde dolu yağışı etkili oldu.

ERZURUM 22.08.2021, 11:23
Oltu’da dolu yağışı

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Kırdağ köyünde dolu yağışı etkili oldu.

Oltu ilçesine bağlı Kırdağ’ı köyünde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, köyü bir anda beyaza bürürken, küçük çaplı seller oluşturdu. Kırdağ’da ki hayvan üreticileri zor anlar yaşadı.

Kırdağ’da da küçükbaş hayvan üreticisi olan Arif Açışlı, “Oltu Kırdağ’a dolu yağdı. Koyunlarımı sel götürmesin diye bende koyunları dağın yamacına çıkardım, sonra dağdan aşağıya küçük çaplı seller geldi. Köyümüzün arazilerine zarar verdi. Allah sonumuzu hayır eylesin” dedi.

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