Oltu’da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Ülke genelinde saat 18.57 itibariyle "çök-kapan-tutun" tatbikatı Oltu’da da gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi Oltu Belediye sosyal tesislerinde bir araya gelen Oltu ilçe protokolüne deprem tatbikatı öncesi Oltu kaymakamı Cevdet Bakkal deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktardı. Saat 18.57 itibariyle salonu dolduran protokol ve vatandaşlar uygulamalı olarak "çök-kapan-tutun" gerçekleştirdiler. Siren sesleri durana kadar masaların altında kaldılar ardından eller baş üstünde salonu derk ederek toplanma alına çıktılar. Dışarda Kızılay’a ait stantta kek meyve suyu gibi yiyecekler deprem zadelere ikram ettiler.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, ‘Tüm Türkiye genelinde saat 18.57 itibariyle "çök-kapan-tutun" tatbikatı gerçekleştirdik bizde bu tatbikatı bütün kamu görevlilerimiz Belediye Başkanımız ve sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri ile gerçekleştirdik bu noktada tatbikatlarımıza devam edeceğiz afet bilinci yerine getirmek geliştirmek istiyoruz Allah ülkemize Oltu’muza bu tür afetler felaketler yaşatmasın’ dedi.