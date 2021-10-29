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Oltu’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erzurum’un Oltu ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

ERZURUM 29.10.2021, 13:07
Oltu’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erzurum’un Oltu ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Dün düzenlenen çelenk sunma törenin ardından bugün sabah 09:30’da Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, makamında kabul ettiği protokol üyeleri ile bayramlaştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle tören ilçe kapalı spor salonunda yapıldı.

Protokol tarafından törene katılanların bayramı kutlandıktan sonra Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Oltu Kaymakamı Bakkal; “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları aziz Şehit ve Gazilerimizi rahmetle ve minnetle anarak sözlerime başlamak istiyorum

Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıldönümünü sevinçle gururla kutluyoruz. Bugün tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin hürriyeti ve istiklali uğruna destanlar yazarak var olma mücadelesi kazandığı vatanı parsellenen bir milletin esareti asla ve asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya haykırdığı günü kutluyoruz. Bu büyük Bayram hepinize kutlu olsun” dedi

Oltu Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ve gösterilerin ardından kutlama töreni sona erdi.

Törene Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Garnizon Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Erdem Saraçoğlu, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, CHP Oltu İlçe Başkanı Yüksel Atabay, İyi Parti Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ, Saadet Partisi Oltu İlçe Başkanı Mahmut Gürsoy’un yanı sıra kurum amirleri öğrenciler ve aileleri katıldı.

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