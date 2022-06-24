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Oltu’da akademik ve idari personele ilkyardım eğitimi verildi

Oltu’da Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin katılımıyla ilkyardım eğitimi verildi.

ERZURUM 24.06.2022, 17:01
Oltu’da akademik ve idari personele ilkyardım eğitimi verildi

Oltu’da Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin katılımıyla ilkyardım eğitimi verildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya ve Acil Tıp Uzmanı Atatürk Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Tekin tarafından verilen eğitimde ilkyardımın önemi ve kaza, yaralanma, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda yapılabilecek ilkyardım müdahaleleri anlatıldı.

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