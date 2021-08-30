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Oltu’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Oltu’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

ERZURUM 30.08.2021, 10:48
Oltu’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Oltu’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Oltu Hükümet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreninin ardından Oltu Kaymakamı Umut Pazarcı makamında tebrikleri kabul etti. İlçe stadyumunda devam eden törende protokolün tören birliklerin bayramını kutlamasının ardından Oltu Anadolu Lisesi öğrencilerince şiirler okundu. Türk Silahlı Kuvvetler adına Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Serhat Akalın yaptı. Tören askeri birliklerin geçişi ile sona erdi.

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