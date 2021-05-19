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Oltu’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Erzurum’un Oltu İlçesi’nde çelenk sunumu ile kutlandı.

ERZURUM 19.05.2021, 12:10
Oltu’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Erzurum’un Oltu İlçesi’nde çelenk sunumu ile kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Oltu Hükümet binası önündeki Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Oltu Gençlik ve Spor müdürlüğü çelengi sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Oltu Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu MHP ilçe Başkanı Mehmet Coşkun, Oltu Vatan Partisi İl Başkanı Hikmet Ceylan, Oltu Yurtkur Müdürü İbrahim kara ve Oltu Gençlik ve Spor müdürlüğü personeli katıldı.
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