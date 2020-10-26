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Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ne bin kişilik cami yapılıyor

OLTU 'DA YAPIMI DEVAM EDEN FATİH CAMİİ İNŞAATI HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYOR.

ERZURUM 26.10.2020, 12:28
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Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ne bin kişilik cami yapılıyor

Oltu ’da yapımı devam eden Fatih Camii inşaatı hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Oltu Yasin Haşimoğlu mahallesinde yeni yapılan siteler nedeni ile Oltu’nun nüfus yoğunluğunun vermiş olduğu ihtiyacı karşılamak için bir camii yapılıyor.

Oltu Fatih Camii yaşatma ve yaptırma derneğinin üslendiği cami iki katlı yedi kubbeli çift minareli taban 600 metrekare olurken iki katında bin kişi ibadet edebilecek. Camii girişi sübyan okulu olarak planlanıyor. Caminin bir an önce bitirilip ibadete açıla bilmesi için hayır severlerin yardımları bekleniyor. Yardım etmek isteyen hayırseverlerin Oltu Fatih Camii Yaşatma ve Yaptırma Derneğine başvurabileceği belirtildi.

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