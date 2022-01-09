Oltu ve Narman danışma meclisi toplantıları yapıldı

AK Parti İlçe Danışma Toplantıları Oltu ve Narman’la devam etti. Tüm ilçelerde yapılması planlanan İlçe Danışma Toplantılarında sorunlar ve çözümleri ele alınıyor.

Oltu’da yapılan AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan, İl AR-GE Başkanı Çetin Gözütok, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Suci ve Şeref Akbulut, Erzurum Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, Oltu İlçe Başkanı Ahmet Efdal Gülcü, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşci, Oltu İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Mevlütoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Daire Başkanları ve partililer katıldı.

Narman’da yapılan AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısına ise AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan, İl AR-GE Başkanı Çetin Gözütok, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Suci ve Şeref Akbulut, Erzurum Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, Narman İlçe Başkanı Ruhi Tanrıverdi, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Narman İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Aksu, Narman İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Yavuz, Erzurum Büyükşehir Belediye Daire Başkanları ve partililer katıldı.

Öz: AK Parti halkın umududur

Toplantı sonrasında bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Oltu ve Narman’ın Erzurum’un kuzeye açılan kapıları konumunda olduğunu belirterek, “Milli mücadele döneminde Şûra Hükûmeti kurarak düşmana karşı bayrak açan şanlı Oltu ile Ethem Baba’yı bağrında saklayan Narman’da partililerimizle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Bugüne kadar yaptığımız İlçe Danışma Meclisi toplantılarımızdaki olumlu havayı burada da görüyor olmaktan ayrıca mutluyuz.” Dedi.

AK Parti’nin bölge halkının umudu olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Öz, “Doğu, daima tek başına bırakılmış, ötelenmiş, hizmetlerden uzak kalmış bir bölgeydi biz iktidara gelinceye kadar. Şimdi batıya yapılanlar aynen doğuya da gelebiliyor. Çünkü iktidarımız süresince doğu, batı, sahil, dağlık alan ayrımı yapmadan ülkemizin her karışına hizmet götürdük ve götürmeye de devam ediyoruz. Halkımız bunun farkında ve yapılan tüm algı yönetimlerine ve atılan tüm iftiralara rağmen AK Parti umut olarak görmektedir. Halkımız biliyor ki başkaları konuşur ama AK Parti yapar.” Diye konuştu.

Aynalı: Sorunları karşılıklı ele alma fırsatı buluyoruz

Toplantı sonrasında bir değerlendirme yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise Danışma Meclisi Toplantıları vesilesiyle sorunları karşılıklı olarak ele alma fırsatı bulduklarını belirterek, “Büyükşehir olarak tüm ilçelerimize eşit mesafedeyiz ve hepsine aynı oranda hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Bugünkü toplantımızda ilçe mahallerine ait alt ve üst yapı sorunları, yaşanabilir kırsal alan vizyonu odağında eğitim, ulaşım ve iletişim bazlı talepler ele alındı. Sorunları not ettik, yapılabilecekleri değerlendirdik. Daha yaşanılır bir Oltu ve Narman için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.