Oltu Tuğla Fabrikası deprem nedeni ile üretime erken başladı

Depremzede vatandaşlara destek olmak amacıyla Oltu Tuğla Fabrikası 15 gün erken üretime başladı.

100 kişinin çalıştığı Tuğla fabrikası yıllık 20 milyon tuğla üretirken deprem bölgesinde tuğlaya çok ihtiyaç olduğundan istihdamı ve kapasiteyi artırarak 25 milyon tuğla üretimi hedefliyorlar.

Tuğla ocağında düzenlenen törende yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından açılış kurdelesi Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkan yardımcısı Baki Parlak ve Oltu Tuğla Yönetim Kurulu Başkanı Medeni Eker birlikte kestiler. Daha sonra açılışa açılış programına katılan konuklar Tuğla Fabrikası gezdi, Fabrika hakkında bilgileri Oltu Tuğla Yönetim Kurulu Başkanı Medeni Eker aktardı.

Oltu Tuğla Yönetim Kurulu Başkanı Medeni Eker, “Bugün üretimimize bismillah dedik başladık. Afetten dolayı 15 gün erken üretime başladık Allah ülkemizi memleketimizi afetten korusun afet zedelere katkımız olsun diye 15-20 gün erken üretime başladık bismillah dedik kazasız belasız bir sezon olsun inşallah her yıl 20 milyon civarı tuğla üretiyorduk bunun üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Şuan 100 kişi çalışıyoruz üretimimiz yükseldikçe istihdamımızda yükselecek ülkemize ve memleketimize hayırlı olsun. Allah memleketimizi kaza belalardan saklasın depremlerden korusun inşallah.” dedi.

Tuğla Fabrikası Teknik personellerinden Ferit Cemtürk “Malum bu sene ülkemizde deprem oldu bundan dolayı da sezonu erken açtık gece gündüz demeden canla başla çalışıp belki bu şekilde depremzede kardeşlerimize yardımcı oluruz” dedi.