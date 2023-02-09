Oltu Ticaret ve Sanayi Odası yardım tırları yola çıktı

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası yardım tırları Adıyaman’da deprem zadelere teslim edilmek üzere yola çıktı.

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca Başkanlığında toplanan yardım 2 tır yiyecek ve giyecek bir tır kereste bir mübüs çadır bir pikap jenaretör yarım malzemesi gönderildi. Ayrıca ahşap çadır kurmaları için mobilya ustaları bölgeye gitti.

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, “Gün birlik olma günü. Deprem, dünyanın genelinde olmak üzere ülkemizde de büyük felaketlere neden olan bir afet türüdür. Deprem’i hisseden herkese büyük geçmiş olsun. Bu depremde ne kadar aciz ve çaresiz olduğumuzu bir defa daha öğrendik. Allah’ım beterinden korusun bizler depremi yaşayan kardeşlerimiz için elimizden gelen bütün yardımları yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Depremde hayatını kurtaran vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum ölenlere Allahtan rahmet diliyorum” dedi.