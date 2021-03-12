Oltu son gazisini uğurladı

Oltu’nun Dutlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Oltu’daki yaşayan son Kore Gazilerinden birisi olan Zeki Akbulut Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Oltu’nun Son gazisi olan Zeki Akbuluta Oltu Garnizon komutanlığında askeri tören düzenlenecek. Zeki Akbuluta daha sonra Oltu Dutlu köyünde toprağa verilecek.