Oltu OSB’de fabrikalar yükseliyor

Oltu OSB’de fabrikalar yükselmeye devam ediyor. İlk etapta 2 bin kişinin istihdam edileceği bölgede fabrikaların tamamlanması ile Oltu çevre ilçelerdeki işsizlik sorunu da büyük ölçüde sona erecek.

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, OSB yönetimi ve yatırımcılarla bölgede incelemede bulundu.

Yakın zaman üretime başlayan Mitat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Big Bag Fabrikası’nı gezen Vali Memiş, yatırımcı Murat Güzel’den bilgi alırken, işçilerle de kısa bir süre sohbet etti. Bölgede inşaat çalışmaları devam eden fabrikaları da gezen Memiş, fabrikaların üretim faaliyetlerine başlaması ile Oltu ve çevre ilçelerde işsizlik sorunu kalmayacağını dile getirdi.

İnceleme sonrası gezetecilere açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni fabrikalarla birlikte çevre ilçeler de dahil işsizliği önlemede önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Sekmen, "Sayın valimizin başkanlığında bir yıl önce Oltu OSB’ye el attık. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta alt yapıyı bitirdik ve iki adet fabrikayı bu bölgeye kazandırdık. Şuanda birisi hizmet vermeye başladı, diğeride yakın zamanda başlayacak. Görüldüğü gibi Oltu OSB de 20 fabrikanın yapımı devam ediyor. Fabrikaların bitiminde başta Oltu olmak üzere çevre ilçelerde dahil işsiz vatandaşımız kalmayacak" dedi.