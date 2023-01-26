Oltu OSB’de fabrikalar tamamlanıyor

Oltu Organize Sanayi Bölgesinde açılacak olan 500 kişi istihdam edecek olan tekstil fabrikasının inşaatı son sürat devam ediyor.

Erzurum Valiliğinin desteği ile yapılan Tekstil fabrikasının inşaatının Mart ayı sonuna tamamlanması planlanıyor.

Yatırımcı İş insanı Fuat Demir; “Oltu OSB de yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla Oltu ve Bölge halkının büyük bir ölçüde iş sorununu çözeceğiz büyük şehirlerden tersine göçü sağlayacağız yapmış olduğumuz fabrikaların ülke ekonomisine bölge istihdamına ciddi katma değer sağlayacağına inancımız tamdır. Bu yatırımlarda bizlere desteklerini esirgemeyen Erzurum Valisi Okay Memiş beye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen beye teşekkür ediyorum. Valiliğimizin öncülüğündeki OSB’lerin Erzurum ile ve İlçelerinde Tarım ve Hayvancılığın dışında sanayileşmenin önünü de açmış bulunmaktayız” dedi.