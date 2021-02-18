banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
Anlaşma sağlandı! Net maaş 5 bin 275 lira oldu
Anlaşma sağlandı! Net maaş 5 bin 275 lira oldu
Selahattin Demirtaş'tan başsağlığı mesajı
Selahattin Demirtaş'tan başsağlığı mesajı
Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı
Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı
banner448

Oltu Meslek Yüksek Okulunda devir teslim töreni yapıldı

Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinden Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt’an boşalan göreve Oltu Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne Doç. Dr. Ufuk Atmaca atandı.

ERZURUM 18.02.2021, 13:44
1
Oltu Meslek Yüksek Okulunda devir teslim töreni yapıldı

Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinden Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt’an boşalan göreve Oltu Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne Doç. Dr. Ufuk Atmaca atandı.

Oltu Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen devir teslim törenine, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya ile idari personel katıldı.

Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesine dekan olarak atanması dolayısıyla görevini Doç. Dr. Ufuk Atmaca’ya teslim eden Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, bir veda konuşması yaptı.

Konuşmasında gergin bir ortamda teslim aldıkları yüksekokulu refah düzeyi yükseklerde bir yüksekokul haline getirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Yeşilyurt, şunları söyledi:

“Huzurlu bir ortam oluşturduk”

“Ben burada göreve başladığımda Ufuk Hocam buraya müracaatını yapmıştı ve sınavını yapmak da bize nasip olmuştu. 3 yıl içerisinde doçent oldu. Doçentliğinin ardından bu idari görevi gelmiş oldu, tebrik ediyorum. Bu okulda a’dan z’ye tüm personel bir aile gibiyiz. 26 ocakta göreve başladığımda bir iddiayla başlamıştım ve arkadaşlara demiştim ki, ’26 ocaktan önceki hiçbir şeyi kurcalamıyoruz, hatırlamıyoruz.’ Görevi teslim alırken biraz sıkıntılı ortamla birlikte teslim almıştık ancak çok şükür çeşitli özel yöntemlerimiz, personel ve öğrenciyle kurduğumuz iletişim ve idari anlamda ortaya koyduklarımızla huzurlu bir ortam oluşturduk. Hiçbir personelimiz ya da öğrencimizin huzursuzluk anlamında tek bir dilekçesi gelmemiştir. Türkiye’deki bütün yüksekokulların nüfusu azalırken, biz aksine nüfusumuzu artırdık. 2 tane çok güzide program kazandırdık. Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon ile İş Sağlığı ve Güveliği. İkisi de öğrencileri full gelen programlar.”

“Birlikte güzel şeyler yapacağız”

“Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne atanmamızdan dolayı buradan ayrılıyoruz ve yerimize Ufuk Hoca geliyor. Kendisini kutluyorum. Ufuk Hoca ciddi bir bilim insanı, ciddi projeler yapıyor. Birbirimize destek vererek çok güzel şeyler yapacağız. Oltu’ya bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben buraya atandığımda Sayın Rektörümüze ‘Hocam bizi evimize yönetici olarak atadınız, bu bizim için büyük bir sorumluluk. Rutin bir görev olarak göremeyiz.’ İnşaallah, iyi bir seviyede teslim ettiğimiz yüksekokulumuz Ufuk Hoca sayesinde daha da iyi yerlere gelecektir.”

“Oltu meslek yüksekokuluna çok güzel bir müdür atandı”

“Beni Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak teklif etmesi dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ve bize bu görevi uygun gören YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyelerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum çünkü Oltu Meslek Yüksekokulu’na öyle güzel bir müdür atadı ki, ben sevinçle, gıptayla izleyeceğim kendilerini. Doç. Dr. Ufuk Atmaca 18 Şubat 2021 itibariyle görevine başlamış bulunmaktadır. Kutluyorum. Bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Herkesten helallik istiyorum. “

2018 yılında öğretim görevlisi olarak geldiği Oltu Meslek Yüksekokulu’nda 3 yılın ardından Doçentlik ünvanı alarak müdürlük koltuğuna oturan Doç. Dr. Ufuk Atmaca ise, konuşmasında Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt’un kendisinin üzerinde çok emeği olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Cavit Hocayla 3 yıl önce yolumuz kesişti. Abartmıyorum, kendisi bize müdürlükten ziyade bir baba sıcaklığıyla yaklaşarak işlerimizi kolaştırdı. Çalışıyorduk ama yaptığımız işlerin daha doğru şeklini bize göstermesiyle doğru yolda ilerlemeyi başardık. Cavit Hocamın dediği gibi ben başladığımda 3 yıl öncesinde gergin bir ortam vardı ancak onun sayesinde minimize edildi. Ona da ayrıca bunun için teşekkür ediyorum. Sorunsuz bir yüksekokul teslim ediyor bizlere, bu manada şanslıyız. Hep birlikte daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bizleri bu göreve layık gören Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt ile Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya Hocalarıma çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından karşılıklı çiçek ve plaket takdimi ile devir teslim töreni sona erdi.

Doç. Dr. Ufuk Atmaca kimdir?

Aslen Oltu’nun Çengelli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ufuk ATMACA, 1984 yılında doğdu. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Atatürk Üniveristesi’nde Kimya Bölümünden sırasıyla 2006 ve 2009 yıllarında aldı. Doktora derecesini ise 2014 yılında yine aynı üniversitede aldı.

Ocak 2011 yılında Atatürk Üniveristesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde Uzman olarak çalıştı. Mart 2018 yılında Oltu MYO Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. Bu süre içerisinde doçentlik ünvanı aldı. Şubat 2021 yılı itibariyle Oltu MYO’ya müdür olarak atandı.

Doç. Dr. Atmaca, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16