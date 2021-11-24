Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan Öğretmenler Günü’ne yakışır kutlama

Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Salih Yeşilyurt ve öğretmenleri tarafından düzenlenen Öğretmenler günü kutlamasına okulda öğretmen ve çalışanlara öğlen yemeği verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından onur konuğu Emekli Öğretmen Necati Koçak bir konuşma yaptı, ardından okul aile birliği başkanı Emrah Atabey konuşma gerçekleştirdi. Okul öğretmenlerinden Ömer Özdemir ‘öğretmen olmak istiyorum’ adlı şiiri okudu. Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Mehmet Akif Ersoy Okul Müdürü Salih Yeşilyurt, “Öğretmenin onuruna yakışan bir yaşam tarzının kendilerine sözlerle değil, uygulamalarla verildiği günlere olan özlem ile konuşmama son verirken tüm öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutlar, teşekkürlerimi arz ederim. Saygılarımı sunuyorum” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak okul idaresi tarafından almış oldukları hediyeleri ile birer gülü öğretmenlere ve çalışanlara verdiler. Programı takip eden İHA Muhabiri Dursun Murat Aydın’a bir hediye verilmesinin ardından Oltu Belediyesi Başkanı Necmettin Taşçı’nın Özel kalem Müdürü Edebiyat Mezunu Metehan Aydın ve Öğretmen Çağrı Çimen’in şarkıları ile doyasıya eğlendiler.