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Oltu LGS birincisi

Oltu LGS sınavında Erzurum ilçelerinin birincisi olarak başarı çıtasını iyice yükseltiyor.

ERZURUM 08.07.2021, 09:36
Oltu LGS birincisi

Oltu LGS sınavında Erzurum ilçelerinin birincisi olarak başarı çıtasını iyice yükseltiyor.

Liselere Giriş Sınavında bu yıl Erzurum Türkiye ortalamasının 15 puan üzerine çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Oltu ilçesi ise Erzurum ortalamasının 15 ve Türkiye ortalamasının 30 puan üzerine çıkarak zirvede yer aldı.

Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin “Bu sene sınava 224 öğrencimiz girdi, sınavın puan ortalaması 308,744. Toplam net ortalaması 39,79 puanla Erzurum ilçeleri içerisinde birinci oluştur. Bu başarıda emeği olan başta kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimizi velilerimizi, okul personelimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
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