Oltu Fen Lisesinden 12 Mart programı

Oltu Fen Lisesi tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü programı Oltu Kaymakamlığı Konferans salonunda yapıldı.

Program, Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fen lisesi öğrencilerinden Ferdevs Demirel yaptı. Ardından Fen lisesi öğrencilerinden Alparslan Tuğrul Çiçek Canan Yurdu isimli şiiri okudu, daha sonra Mehmet Akif’in hayatını anlatan video gösterildi.

Fen Lisesi Öğrencilerinden Muaz Büyüksu, Azimden sonra tevekkül isimli şiiri okudu. Program Oltu Fen Lisesinin öğrencilerinin hazırladığı Akif ve İstiklal marşı konulu tiyatro gösterimi salonun dolduran misafirler tarafından büyük beğeni kazandı.

Program daha sonra Oltu Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Müzik Öğretmeni Sakine yaşarın hazırladığı okul korosu ile son buldu.

İlçe protokolü tarafından büyük beğeni kazanandı. Programı hazırlayan öğrencilerle protokol hatıra resimler çekildiler.