Oltu Devlet Hastanesi’nden "Dünya El Hijyeni" standı

Oltu Devlet Hastanesinde el hijyenine dikkat çekmek için hastane içerisinde stant kurdular.

Oltu Devlet Hastanesi çalışanları tarafından yapılan stantta afiş yazı ve broşürlerle dikkat çekerek hasta yakınlarına hastalara Dünya El Hijyeni Gününü hatırlatıp yapılması gerekenleri söyleyerek el hijyeni dağıttı.

Oltu Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs 2005 yılında “Dünya El Hijyeni Günü olarak kabul edilmiş ve ‘temiz bakım, güvenli bakımdır’ sloganı ile sağlık çalışanlarının el hijyeni konusunda bilgi ve farkındalık yaratıyorlar. El hijyeni; el yıkama, antiseptikle el yıkama, antiseptikle el ovalama veya cerrahi el antisepsisini ifade etmek için kullanılan genel bir kavramdır. Tüm dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar önemli bir halk sağlığı problemidir. Sağlık hizmeti ilişkili “Dünya El Hijyeni Günü enfeksiyonların en az yüzde 30-50’si sadece el hijyenine uyum ile önlenebilir. Tüm dünyada 5 Mayıs özel bir gün olup, el hijyenine yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Amacımız el hijyeninin önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak. Çünkü temiz eller hayat kurtarır. El hijyeni tek başına hastane enfeksiyonlarını önlemede en etkili ve en ucuz yöntemdir” açıklamalarında bulundu.