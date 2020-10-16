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Oltu Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı
OLTU DEVLET HASTANESİ'NDE HASTANE PERSONELİNİN DE KATILIMIYLA YANGIN VE KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
ERZURUM 16.10.2020, 09:58
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Oltu Devlet Hastanesi’nde hastane personelinin de katılımıyla Yangın ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi. Her türlü yangın faciasına karşı gerekli önlemlerin alındığından emin olmak için her yıl personele yangın tatbikatı yapıldı.
Oltu Devlet Hastanesi Personel Şefi Sivil Savunmadan sorumlu Güven Çevik kontrolünde başlatılan yangın tatbikatı Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekipleri ve hastane personeli katılımı ile uygulamalı yangın söndürme çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi.
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