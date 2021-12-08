Oltu Devlet Hastanesi’nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Oltu Devlet Hastanesi’nde personelin de katılımıyla yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Oltu Devlet Hastanesi Personel Şefi Sivil Savunmadan Sorumlu Resul Zengin kontrolünde düzenlenen yangın tatbikatında, itfaiye ekipleri ve hastane personelinin katılımı ile yangın söndürme çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Salih Keskin, “2021 yılı deprem ve yangın tatbikatımızı gerçekleştirdik. Genel olarak yangın, deprem, sel gibi hayatımızın gerçekleri. Bu gibi durumlarda hazırlıklı olmak, tedbirli olmak bizlerin görevi. Her yıl düzenli olarak yaptığımız tatbikatlarla hem eksiklerimizi görüyoruz hem de daha hızlı koordine olmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple bu gibi felaketlerde can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Tatbikatta görev alan itfaiye ve personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Tatbikat esnasında Oltu Devlet Hastanesi’nden hasta almaya gelen hava ambulansı da tatbikata katıldı. Tatbikat gerçeğini aratmadı.