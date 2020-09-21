Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Keskin görevine başladı

Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Murat Katal’ın görevinin sona ermesinin ardından Oltu Devlet Hastanesi Müdürlüğüne Salih Keskin atandı.

Salih Keskin kimdir?

14.11.1981 tarihinde Oltu/Erzurum doğumlu olup, ilköğrenimini İzmit/Akmeşe’de, orta öğrenimini Ordu/Kabataş’ta, liseyi Oltu Sağlık Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu sonrasında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Bilgi Üniversitesi Sağlık Yönetimi üzerine Yüksek Lisans eğitimi almıştır.2004 yılında hastanemizde Sağlık Memuru olarak acil ve diyaliz bölümlerinde 8 yıl görev yaptıktan sonra Ardahan İl Sağlık Müdürlüğünde 2012 -2014 yılları arası Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yaptı. Son görev yeri olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 2015 yılında Bakanlığımızın yaptığı görevde yükselme sınavı ile Türkiye 23.sü olarak kadrolu Şube Müdürü olarak atanmış olup 2 yıl süreyle Disiplin Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra sözleşme imzalayarak 2017-2020 yılları arası Ardahan Göle Devlet Hastanesinde İdari Ve mali işler müdürü olarak görev yaptı. 2020 yılın eylül ayında sözleşme imzalayarak Oltu Devlet Hastanesinde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak göreve başladı. Evli ve iki çocuk babası.