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Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı

Uzun süredir havaların kurak gitmesinden dolayı Oltu etrafındaki dağları kuraklık tozu sardı.

ERZURUM 22.05.2021, 14:54
Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı

Uzun süredir havaların kurak gitmesinden dolayı Oltu etrafındaki dağları kuraklık tozu sardı.

Oltulular ilçede daha önce böyle bir havaya rastlamadıklarını belirtti. Oltulu Hasan Aydın, "78 yaşındayım bu zamana kadar havada pus duman hiç görmemiştim. Hem kuraklık dumanı hem de Afrika’dan gelen kum fırtınasının kırmızılığı gök kubbeyi sardı. Ortalık öyle oldu ki toz duman bele bayırlarda otlak yok hayvanlar hep aç kalıyor. Oltu çayı mayıs ayında coşardı şu an kesilmiş durumda araziye su bile koşamıyoruz. Mevsim sanki güz gelmiş gibi ortalık bomboz oldu" dedi.
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