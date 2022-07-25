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Oltu Çayı’nda yün yıkamaya başladılar

Oltu çayının durulmasını fırsat bilen Oltulular, Oltu çayında tokaçla yün yıkamaya başladılar.

ERZURUM 25.07.2022, 17:16
Oltu Çayı’nda yün yıkamaya başladılar

Oltu çayının durulmasını fırsat bilen Oltulular, Oltu çayında tokaçla yün yıkamaya başladılar.

Oltu Güzelsu Köyü Kışla mahallesi nüfusuna kayıtlı Necat Özer, Oltu çayında ailesi ile birlikte yün yıkadılar. Necat Özer, “Bursa’dan memleketime izine geldim. Oltu çayının duru aktığını gördüm yün aldık eşim ve akrabalarımla yün yıkıyoruz. Oltu Çayı her zaman duru akmıyor bizim şansımıza durulmuş bizimde işimize geldi” diye konuştu.

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