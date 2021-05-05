Oltu Bölge Trafik ekipleri sürücülere broşür dağıttı

Oltu Bölge Trafik ekipleri trafik haftası nedeni ile sürücülere broşür dağıttı.

Trafik Haftası, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinde Oltu Bölge Trafik İstasyonu önünde yapılan uygulamada sürücülere trafik bilinci oluşturmak için broşür dağıtıp sürücülerin evrak kontrolü yapıldı.

Oltu Bölge Trafik istasyon amiri Komiser İbrahim Furkan Örnek, “Oltu Bölge trafik istasyon amirliği olarak Pandemi sürecinde de sürücülerin trafikte güvenli bir şekilde seyir edebilmeleri için kontrollerimiz sürdürüyoruz” dedi.

Oltu İstasyon Amirliği Trafik ekiplerinden Murat Coşkun, Gökhan Altın sürücüleri bilinçlendirmek amaçlı trafik broşürleri ve uyarılarda bulundular sürücülerin evrak kontrollerini yapıyorlar.