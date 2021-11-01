OLDEF’e Sağlam başkan

Kocaeli’nde bulunan Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu Başkanlığına işadamı Taner Sağlam seçildi.

Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu’nda(OLFED) Sağlık sorunu nedeniyle görevine devam etmeme kararı alan İsrafil Kamacı, olağanüstü kongre kararı alırken, OLFED başkanlığına Taner Sağlam seçildi.

Dernek başkanlarının yer aldığı istişare toplantısına, OLFED kurucu başkanı Murat Güzel ve mevcut başkan İsrafil Kamacı da katılarak, Sağlam’a tam destek verdiler. Kongrede konuşma yapan Başkan Sağlam Oltu dernek başkanları ve yöneticilerinden tam destek görerek adaylığını açıklayan Taner Sağlam ise, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “OLFED’i Murat Başkan kurdu, İsrafil Başkan devam ettirdi, biz de daha ileriye taşımak adına bu göreve talip olduk. Buradaki tek amaç birlik ve beraberliktir. Herkesin doğrularını bir araya toplayarak, birleştirici bir yönetim anlayışı ile hizmet vermek istiyoruz. Birliğimizi perçinlemek adına çalışacağız. Omuz verip bir adım daha ileri gitme amacında olacağız” dedi.

Taner Sağlam 1977 doğumlu Erzurum Oltu Yukarı Çamlı Köyü’nde(Terpenk) dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi Oltu’da tamamlayan Sağlam, 1997 yılından bu yana Gebze’de ikamet etmektedir. Ticaretle uğraşan Taner Sağlam, yaklaşık 6 yıldır Sağlamoğulları İnşaat Gıda Orman Ürünleri ve İnsan Kaynakları adında şirket ve fabrikalara taşeronluk faaliyeti gösteren kurumsal bir firma ile bölge sanayisine destek vermektedir. Taner Sağlam evli ve 3 çocuk babasıdır.