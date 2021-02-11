Okulum Temiz, Gönlüm Rahat

Palandöken’de bulunan okulların yüzde 97’sinin ‘Okulum Temiz’ belgesini aldığını belirten AK Parti İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, velilerin gönül rahatlığı ile çocuklarını okula gönderebileceklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yüz yüze eğitim öncesi yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ömeroğlu, eğitim camiasının heyecanına ortak oldu.

Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitim, kade meli olarak başlatılacak. İlk etapta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı ile köy okullarında, haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. 1 Mart’tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Palandöken yüz yüze eğitime hazır

Yüz yüze eğitime kade meli olarak geçilmesi eğitim camiasında heyecan oluşturdu. AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu’nu makamında ziyaret etti. Yapılan hazırlıklar ile alakalı bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, gerekli tüm temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlandığını ve ilçeye bağlı 15 köy okulunun yüz yüze eğitime hazır olduğunu söyledi. Palandoken’de bulunan okulların %97’sinin ‘Okulum Temiz’ belgesini aldığını belirten Gazioğlu, henüz belge almayan okullarda da çalışmaların devam ettiğini ve en kısa zamanda onlarında bu belgeyi alacağını ifade etti.

İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde bünyesindeki atölyelerde yaklaşık 200 bin normal 40 bin çocuk maskesi üretildiğini hatırlatan Gazioğlu, “ Kursiyerlerimizin ürettiği maskeler ihtiyaç duyan ilçe halkı, öğretmen ve öğrencilere dağıtılıyor. Yüz yüze eğitimle birlikte her sınıfa fazlasıyla öğrencilerin kullanımı için de maske dağıtılacak. Okullarımız günlük olarak dezenfektanlı deterjanlarla baştan aşağı yıkanıyor. Ayrıca sürekli olarak dezenfektan ila paspaslanıyor” diye konuştu.

Heyecanlarına ortak oldu

Hazırlıkların tamamlandığı okulları İlçe Milli Eğitim Müdürü ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gezen AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Lisesinde kurs gören 8. Sınıf öğrencileri ile sohbet etti. Okullarını özleyen öğrenci ve öğretmenlerin normal eğitime dönmek için sabırsızlandığına şahit olan Ömeroğlu, daha sonra inşaatı tamamlanan Osman Gazi Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Eğitim seviyemiz yükseliyor

Yüz yüze eğitim öncesi hazırlıkların eksiksiz ve tam olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Haktan Ömeroğlu, velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderebileceğini söyledi.

Palandöken’in bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da ileri seviyede olduğunu hatırlatan Ömeroğlu, “Elde edilen başarılar lokomotif görevi yapıyor. İlçemizdeki hizmetler yaşam kalitesini yükseltince orantılı olarak nüfusumuz da artıyor. Palandöken’in eğitim seviyesi gün geçtikçe yükseliyor. Başarı ortalamasıyla Türkiye ortalamasının üzerinde olan ilçemizde bu başarının sürdürülebilir olması bizler için çok önemli. İlçemize desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve özverili çalışmalar yapan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdurrahman Gazioğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.