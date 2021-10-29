Okullarda 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü, Erzurum’daki ilk ve orta öğretim okullarında da coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü, Erzurum’daki ilk ve orta öğretim okullarında da coşkuyla kutlandı.
Erzurum merkez Tatbikat İlkokulu’nda düzenlenen kutlamalar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Okul Müdürü Yener Kütükçü’nün günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler Cumhuriyet konulu şiirler okudu.
Kutlama programında daha sonra okulun 2-C Sınıfı öğrencileri, Sınıf Öğretmenleri Seher Yazıcı ve halkoyunları eğitmeni İrfan Küçük nezaretinde hazırlandıkları halk oyunları gösterilerini sundular.
Velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği programda minik öğrencilerin Kafkas Halk Oyunları ve Zeybek gösterileri izleyenlerden tam not aldı.
Kutlamalarda görev alan öğrenciler programın final bölümünde 10. Yıl Marşı ve ‘Cumhuriyet Çocukları’ şarkısını hep birlikte seslendirdiler.