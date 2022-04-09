Okul Spor Federasyonu Başkanı Karakullukçu’dan Gymnasiade ziyareti

Erzurum’da 2023 yılında yapılacak olan Gymnasiade (Winter Olympic Games) için kenti ziyaret eden Okul Spor Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu ve ISF Atletizm Teknik kurul Başkanı Nihat Doker, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Alparslan Topçu eşlik etti.