Öğretim üyesine tepkiler çığ gibi büyüyor

Peygamber efendimize hakaret eden Öğretim görevlisi Uğur Kutay’a bir tepkide Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum sorumlusu Sadık Çat’tan geldi.

Uğur Kutay, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki derste Peygamberimize (sav) hakaret ve hadislerle alay etti. Kutay, itiraz eden bir öğrenciye “Sen İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsün” karşılığını verdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, eşi görülmemiş bir alçaklığa sahne oldu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay, derste Peygamber Efendimiz’e (SAV) ağza alınmayacak hakaretler etti. Skandal 5 Aralık’ta yaşandı. Senaryo Yazımı dersinde müfredat dışı konulara giren Kutay, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) ağır hakaretler etti.

Şehitlikle alay etti

Şehit aileleri ve şehadet kavramına da dil uzatan Kutay, inananları, cesetlere ilgi duyan nekrofili hastalarıyla da ilişkilendirdi. Öğrenciler ise bu çirkin sözlere tepki gösterdi. “Müslümanların yaptığı saçmalıkları İslam’a atfedemeyiz” diyerek karşı çıkan bir öğrenciye Kutay “Sen İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsün” karşılığını verdi. Çirkin ifadelerden rahatsız olan öğrenciler, bir dilekçe ile derste yaşananları Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bildirdi. Kutay’ın daha önce de alanı olmadığı halde dini konularda yorum yaptığı, İslam’a ve Müslümanlara hakaret ettiği öğrenildi.

Öğretim görevlisi Uğur Kutay’ın bu rezilliğinin ortaya çıkmasının ardından tepkilerde ardı ardına gelmeye başladı. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum sorumlusu Sadık Çat, büyük bir hadsizlik gösteren ve İslam karşıtlığı yaparak Peygamber Efendimize hakaret eden Uğur Kutay’a çok sert tepki gösterdi. Kutay’ın akıl tutulması yaşadığını ve iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimiz’e hadsizce iftira atan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Uğur Kutay’ı şiddetle kınadıklarını belirtti. Sadık Çat, "kendisini kaybeden bu müfterinin gerekli cezalı alması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İslam karşıtı bu akıl tutulması yaşayan öğretim görevlisi kişinin hakkında derhal adli işlem başlatılarak en ağır cezayı almasını bekliyoruz" dedi.