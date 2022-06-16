Öğretim elemanlarına akademik teşvik ve ödül töreni düzenlendi

Atatürk Üniversitesinde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi bağlamında 7 boyutta gerçekleştirilen 2021 Yılı Akademik Teşvik ve Ödül Töreninde öğretim üyelerine verilen ödüllerin ardından, öğretim elemanlarına da ödülleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Öğretim elemanlarıyla Rektörlük makamında bir araya gelen Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya rektör yardımcıları da eşlik ederken, Yeni Nesil Üniversite çalışmaları çerçevesinde eğitim, araştırma ve topluma katkı misyon alanlarını harmanlayan eğitim, araştırma, topluma katkı, araştırma temelli eğitim, eğitim temelli toplumsal katkı, araştırma temelli toplumsal katkı ve çarpan katkı alanlarında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Atatürk Üniversitesinin temel değerleri arasında yer alan “Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır” ilkesi doğrultusunda Akademik Teşvik ve Ödül Törenlerini düzenlediklerini aktaran Rektör Çomaklı; çalışan, üreten ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her açıdan desteklendiğini ve desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

Rektör Çomaklı: “Amacımız üniversitemizde üretilen bilgiyi sanayiye, iş hayatına, sağlığa, kültüre, sanata aktararak toplumsal faydaya dönüştürmektir. Akademisyenlerimizin başarıları, yapacağımız yeni çalışmalarda en güçlü motivasyon kaynağımız olacaktır. Kurumsal katkıda bulunarak akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.