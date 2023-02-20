Öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti

İkinci döneminin başladığı 20 Şubat tarihinden itibaren tüm okullarda, okul öncesi eğitimdeki çocuklara günlük bir öğün ücretsiz yemek verilecek. Ücretsiz yemek uygulaması kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren anaokulu ve ana sınıflarındaki tüm öğrencilere de ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlandı.

Erzurum’un Uzundere İlçesinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu anaokulu ve diğer okullar bünyesinde açılan ana sınıflarında 1 öğün yemek verildi.

Uzundere İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz Anaokulunda verilen yılın ilk yemeğine çocuklara eşlik etti, çocuklarla yemek sevincini paylaştı.