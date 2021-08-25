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Öğrencilere spor kıyafetleri dağıttılar

Marmara Oltulular Derneği tarafından Oltu İlçe Spor Müdürlüğü ziyaret edilerek yaz kurslarındaki öğrencilere spor malzemesi yardımında bulunuldu.

ERZURUM 25.08.2021, 11:09
Öğrencilere spor kıyafetleri dağıttılar

Marmara Oltulular Derneği tarafından Oltu İlçe Spor Müdürlüğü ziyaret edilerek yaz kurslarındaki öğrencilere spor malzemesi yardımında bulunuldu.

Marmara Oltulular Derneği Başkanı Fatih Hiçdurmaz, “Hepsi gelecek vadeden ışıl ışıl parlayan futbolcu ve güreşçi adayı çocuklarımızla görüştük hoş sohbetler ettik öğrencilerimiz bizlerden istek ve taleplerini dinledik. Çocuklarımıza yardımcı olma adına bizlerden talep ettikleri spor ayakkabısı, futbol topu, antrenman eşofmanı ve antrenman yeleklerini tedarik ederek İlçe Spor Müdürümüz Ömer Bektaş nezdinde yönetim Kurulu üyemiz Yusuf Bektaş ile birlikte teslim edip, heyecanları ve mutluluklarına ortak olduk.

Öğrencilerimize desteğini esirgemeyen Başta Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar olmak üzere kıymetli işadamlarımıza ve Marmara Oltulular Derneğimizin Kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Marmara Oltulular Derneği olarak, dün olduğu gibi, bugünde ve yarında gençlerimizin yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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