Öğrencilere kariyer yolunda YLSY Burs Programı anlatıldı

Öğrencilerin kariyerlerini şekillendirmeleri ve kendilerine en uygun yolu seçebilmelerine katkı sunmak amacıyla söyleşi programları düzenleyen Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA KARMER) tarafından bu hafta, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs Programı Koordinatörlüğü ele alındı.

ATA KARMER Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan YLSY Burs Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erol Üzan; YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü aracılığıyla üniversite adına yurt dışında eğitimlerine devam eden öğrencilere yönlendirmeler yapıldığını ve onlarla ilgili iş ve işlemlerin ilgili bakanlıklarla sağlandığını ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin kurumsal yapısına ve uluslararasılaşma misyonuna uygun olarak çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Üzan; YLSY Burs Programı hakkında öğrencilere bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduklarını, prosedür işlemleriyle sınırlı kalmayıp süreci baştan sona takip ettiklerini söyledi.

Rektör Çomaklı: “YENİ YÖK Vizyonuna Uygun Çalışmalar Yürütüyoruz”

Yakın zamanda 64. yaş gününü kutlayacak Atatürk Üniversitesinin ülke yükseköğretimine önemli ölçüde katkı sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni YÖK vizyonuyla birlikte çehresi değişen üniversitenin dünya üniversitesi misyonuna emin adımlarla ilerlediğini aktardı.

Gelişen ve değişen yeni dünya düzeninde üniversitelere önemli sorumlulukların düştüğünü dile getiren Rektör Çomaklı: “Öğrencilerimizin yaşanan gelişmelerden haberdar olmaları, diğer ülkelerin eğitim sistemlerinden faydalanmaları ve yabancı dillerini geliştirmeleri açısından üniversite olarak hali hazırda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin yurt dışında tecrübe kazanmalarını önemsediğimiz gibi yine aynı şekilde üniversitemizde ağırladığımız yabancı uyruklu misafirlerimiz de Atatürk Üniversitesinin tanınırlığına katkı sunuyor. Bu vesileyle kurumumuz büyümeye ve gelişmeye devam ediyor” dedi.