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Öğrencilere eğitim seti uyarısı

OKULLARIN AÇILMASINA YAKIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN KAPIDAN SATIŞLARDAN DOLAYI YOĞUN ŞİKAYET ALDIKLARINI BELİRTEN TÜKETİCİ HAK ARAMA DERNEĞİ GENEL BAŞKANI VE TÜKETİCİ BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NİHAT ALTAY; TÜKETİCİLERE, KAPIDAN SATIŞ YÖNTEMİYLE ALAKALI UYARILARDA BULUNDU.

ERZURUM 25.08.2020, 11:04
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Öğrencilere eğitim seti uyarısı

Okulların açılmasına yakın üniversite öğrencilerinden kapıdan satışlardan dolayı yoğun şikayet aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay; tüketicilere, kapıdan satış yöntemiyle alakalı uyarılarda bulundu.

Baskı İle Sözleşme İmzalatıyorlar

Altay açıklamasında şunları söyledi; “Öğrencilere, herhangi bir cadde de veya üniversite kampüslerinde baskı yaparak, farklı ikna yöntemleriyle eğitim seti adı altında sözleşme imzalattırılıyor. Okulların yakın zamanda açılacak olması ve pandemi sürecinde eğitimlerin eksiksiz tamamlanmak istenmesi nedeniyle öğrenciler o an sağlıklı düşünemeyerek tuzağa düşebiliyor. Kapıdan satış olaylarında haklarını tam bilmeyen öğrencilerde mağduriyet yaşıyor.

Tüketici Dikkatli Ve Uyanık Olmalı

Yabancı dil seti, eğitim seti, kitap seti gibi ürünleri satmak için üniversite kampüslerinde kamp kuran bu kişilere üniversite yönetimlerinin önlem alması gerekir. Tüketicilerinde kapıdan yapılan satışlarda daha dikkatli olması gerekir. Tüketicinin evine, iş yerine, okuluna gelen satıcıdan ürünün veya hizmetin hemen alınmaması, önce o firma hakkında bir araştırma yaparak bilgi sahibi olunması gerekir. Gelen satıcılar kim olursa olsun, ne kadar cazip kampanya yaparsa yapsın, mutlaka birkaç gün düşünme ve değerlendirme yapmadan ürünün alınmaması gerekir.

Farklı Şikayetler Alıyoruz

Aldığımız şikayetlerde ürün veya hizmeti satın alan öğrenci, 14 gün içinde cayma hakkını kullanmak için satıcıya hiç bir şekilde ulaşamıyor. 14 günlük cayma sürecini geçirdiğini düşünen öğrenci satıcının tüm taleplerini yerine getiriyor. Diğer bir şikayette ise "14 günlük deneme süresi veriyoruz, 14 gün sonra isterseniz iade edebilirsiniz" diyorlar. Ancak iade kabul etmiyorlar. Başka bir şikayette ise tüketicilere "hiç bir şekilde iade edemezsiniz", şeklinde sözleşme imzalatıyorlar ve avukatları aracılığı ile de tehdit ediyorlar.

14 Günlük Süreçte İmzalanan Sözleşmenin Önemi Yoktur

Tüketici kapıdan satışta aldığı ürünü beğensin veya beğenmesin, ayıplı olsun veya olmasın hiç bir gerekçe göstermeden 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Hepsinden önemlisi sözleşmede herhangi bir açık aramaya gerek yoktur. Hangi sözleşme imzalanırsa imzalansın yine 14 gün içerisinde cayma hakkı vardır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca satıcı veya sağlayıcılar tüketicilere cayma hakkı konusunda gerekli bilgi vermez ise veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmezse, tüketicilerin cayma hakkı 14 günden 1 yıla çıkmaktadır.

Tüketicilerin İzleyeceği Yol

Satın aldığı ürünü iade etmek isteyen tüketici, 14 gün içerisinde satıcıya kısa mesaj, elektronik posta ve telefon ile ulaşamaz ise aldığı ürünü veya eğitim setini posta ile iadeli taahhütlü olacak şekilde sözleşmede yazan adrese iade etmelidir. Postanenin verdiği evrak ve sözleşme ile birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilerek sözleşmenin iptali sağlanabilir. Bunun yanında tüketicinin 500 liralık alacağı için 150 lira ile 1000 lira arası noterden ihtar çekmesine gerek yoktur. Tüketici Hakem Heyetine Başvuruda bulunmak yeterlidir. Ayrıca satış elemanlarının taciz ve avukatların tehditkar tavırları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekir.”

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